"Wyglądam bardzo sztucznie" - mówi o sobie Dolly Parton. A jak wyglądała kiedyś?

W jednym z wywiadów dla magazynu "Elle" gwiazda wyznaje, że jej "sztuczny" wizerunek jest nierozerwalną częścią wewnętrznej ekspresji: - Nie mogę oddzielić tych dwóch rzeczy - mojego wyglądu i osobowości. Taka jestem, po prostu. Nie tylko nie przestałam być sobą, ale stwierdziłam przede wszystkim, że jeśli to, co robię muzycznie i scenicznie, jest dobre, ludzie zauważą to. Chodzi o to, żeby wiedzieć, kim się jest, być zadowolonym z siebie, czuć się komfortowo. Jeśli ja czuję się ze sobą dobrze i jestem szczęśliwa, mogę też sprawić, że poczują to inni. Zawsze na to patrzyłam w ten sposób, niezależnie od tego czy komuś mój wygląd się podoba, czy też nie.