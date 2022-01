Nie zrobiła makijażu na spotkanie. To, co usłyszała od partnera, szokuje

Internautka zdecydowała się na szczere wyznanie w popularnej aplikacji. Kobieta miała świadomość, że jej nagranie może ponieść się po sieci - wiele dziewczyn choć raz doświadczyło bowiem podobnej sytuacji. Z początku nic nie zapowiadało, że spotka ją taka przykrość. To tylko pokazało, jak bardzo myliła się, co do swojego partnera.