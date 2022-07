Nie żyje gwiazda filmu "Elvis". Shonka Dukureh miała 44 lata

44-letnia aktorka Shonka Dukureh zmarła w swoim domu

Jak się okazuje, Shonka Dukureh została znaleziona w swojej sypialni przez własne dzieci, które przestraszone faktem, że matka nie daje oznak życia, pobiegły po pomoc do sąsiada. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na policję oraz wezwał służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że na miejscu nie znaleźli żadnych oznak działania osób trzecich, a co za tym idzie śladów popełnienia przestępstwa. Do tej pory nie podano jednak przyczyny śmierci Shonki Dukureh. Sprawa będzie badana.