Nie żyje od roku. Wpis matki rozrywa serce

Po szokujących informacjach o śmierci Dawida Ozdoby fani zaczęli zastanawiać się, co się stało. W końcu 45-latek był w sile wieku, a w dodatku szalenie dbał o swoją formę - występował we freak fightach, Wówczas jego mama poprosiła o powstrzymanie się od komentarzy. W rocznicę śmierci syna postanowiła zwrócić się do niego w przejmującym poście.