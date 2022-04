Nie żyje Patrick Demarchelier. Wybitny fotograf mody odszedł w wieku 78 lat

Jak toczyła się kariera Patricka Demarchelier?

Patrick Demarchelier urodził się w 1943 roku w miejscowości nieopodal Paryża. Na 17. urodziny dostał od swojego ojczyma swój pierwszy aparat marki Kodak. W 1975 roku przeprowadził się za dziewczyną do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął wielką karierę. Jego prace zostały dostrzeżone przez redaktorów najsłynniejszych magazynów modowych. W efekcie nawiązał współpracę z amerykańską edycją "Vogue’a", która trwała przez kilkanaście lat. Robił również zdjęcia okładkowe dla wersji tego magazynu publikowanych w innych krajach. Demarchelier został także osobistym portrecistą księżnej Diany, co równocześnie uczyniło go jedynym fotografem rodziny królewskiej niepochodzącym z Wielkiej Brytanii.