Niebanalne stylizacje damskie z koszulą w roli głównej - zobacz, jak ją wykorzystać w różnych outfitach!

Jak nosić koszulę damską? Inspiracje z małego ekranu

Pomysły na niebanalne stylizacje najlepiej jest czerpać z małego ekranu, czyli seriali, które na stałe weszły do naszego codziennego życia. Modową kopalnią inspiracji będzie na pierwszym miejscu nowy sezon kultowego SATC znany pod tytułem "And Just Like That". Dojrzalsze o parę dekad bohaterki wciąż bawią się modą, wciąż w niekonwencjonalnym stylu. Jak koszule damskie są stylizowane przez Carrie? Klasyczna niebieska noszona jest w zestawie z długą sukienką maxi w stylu boho. Innym razem Bradshaw nosi oversize'ową męską koszulę z białym kolorze jako narzutkę na kolorową sukienkę w geometryczny wzór. Efekt? Niebanalnie, wygodnie i stylowo.