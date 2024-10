Jest w ciąży. "Pachnie nowym życiem"

"Drogi Synku, ten niski, zmysłowy głos, który budzi Cię każdego ranka - to Twój Stary;) A ten najpiękniejszy, telewizyjny szept to ja, Twoja Mama" - napisała na Instagramie Paulina Drażba, zdradzając przy okazji, że już wkrótce na świat przyjdzie jej synek. Prezenterka w najnowszym poście na Instagramie opowiedziała fanom o swoim samopoczuciu w ciąży.

Gwiazda TVP nie ukrywała także, że do tej pory znacznie bardziej kochała lato, jednak odkąd dowiedziała się, że to właśnie jesienią urodzi swoje pierwsze dziecko, całkowicie zmieniła zdanie na jej temat.

Paulina Drażba od ponad trzynastu lat związana jest z Jerzym Kamińskim. Nie każdy wie, że ukochany prezenterki jest znanym warszawskim restauratorem. Choć para stroni od pojawiania się razem na ściankach, w sieci od czasu do czasu publikują swoje wspólne zdjęcia.

