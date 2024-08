Jest ekspertem ds. zdrowia. Mówi, jak objawia się deficyt seksu

Ok, rozumiem

Czy seks, a właściwie jego brak, może wpływać na to, jak bardzo jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia? Okazuje się, że tak i to w dużo większym stopni niż mogłoby się wydawać. Dlaczego w takim razie jest aż tak ważny? Odpowiadamy.

Seks na dobry sen

Dobry sen to podstawa, jeśli zależy nam na tym, by następnego dnia być w pełni wypoczętym. Niestety nie jest o niego tak łatwo - szczególnie jeśli ciągle się czymś zamartwiamy i stresujemy. Zanim sięgniemy po medykamenty, warto rozważyć inne, a do tego mniej drastyczne środki.

Okazuje się, że niezwykle pomocny może okazać się seks.

- Podczas seksu uwalniane są hormony, takie jak prolaktyna i oksytocyna, które pomagają w zapewnieniu spokojnego snu - zdradził w rozmowie z "The Sun" Matt Durkin, ekspert ds. zdrowia i odżywiania.

Warto wyjaśnić, że prolaktyna wydzielana jest podczas orgazmu. W dodatku to hormon, który powoduje senność. Z kolei oksytocyna pomaga zredukować stres, dzięki czemu możemy choć na chwilę zapomnieć o codziennych zmartwieniach.

To, jak pracujesz, może wpływać na twoje zmęczenie

W przypadku ciągłego zmęczenia niezwykle ważne jest także to, co robimy w ciągu dnia. Warto zadbać o odpowiednią ilość aktywności fizycznej. Na to szczególnie powinny zwrócić uwagę osoby, które zazwyczaj pracują za biurkiem.

- Dzieje się tak, ponieważ siedzenie przez długi czas może wpłynąć na twoją postawę i metabolizm oraz prowadzić do problemów z przepływem krwi - zaznaczył Durkin.

