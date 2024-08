Seks z byłym partnerem. Ekspert ostrzega przed jednym

Jeżeli nie będziemy świadomi tego, co robimy, może zakończyć się to nie tylko zranieniem drugiej osoby, a także tkwieniem w relacji, która nie ma przyszłości.

- Jeśli ludzie rozstali się za zgodą obopólną, to zwykle wszystko, co dzieje się potem, jest jednak prostsze. Także ich ewentualne życie seksualne. Ale gdy jedna strona nadal wierzy, że mogą być razem, chce tego i do tego dąży, poprzez seks próbując stworzyć związek, to bywa raniące - podsumował dr Robert Kowalczyk.