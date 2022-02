Niedrogi gadżet, który sprawi, że twoje ćwiczenia będą skuteczniejsze

Ćwiczenia z gumami oporowymi, jak sama nazwa wskazuje, to ćwiczenia oporowe. To oznacza, że wykonując je, nasze mięśnie muszą wykonać większą pracę. W odróżnieniu od hantli czy innego obciążenia taśmy powodują, że mięśnie są napięte podczas całego ruchu, nie tylko w jego pierwszej fazie. Użycie taśmy wymaga kontroli ruchu od początku, do końca ćwiczenia. Ponadto taśmy zapewniają opór we wszystkich kierunkach, a co za tym idzie, umożliwiają lepszy rozwój mięśni (dla porównania, przy użyciu wolnych ciężarów opór występuje tylko w osi pionowej).