Niemiecka gazeta zaatakowała swoje WAGs. "Co tak naprawdę jest z nimi nie tak?"

"Inni potrafią"

"Blid" miał zauważyć, że przedstawicielki innych reprezentacji, a w tym m.in. Walii czy Anglii, potrafiły się zabawić pomiędzy meczami, spotkać się i wspólnie świętować. Niemieckie WAGs miały zaś po zakończeniu meczu udawać się do hoteli i nie spotykać się po piłkarskich emocjach nawet we własnym towarzystwie. Czy rzeczywiście jednak jest to powód do krytyki?