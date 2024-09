Audrey Engvalson to dziennikarka, której publikacje ukazują się na portalu buuzfeed.com. Niedawno Engvalson postanowiła napisać o pewnym znalezisku - kobieta natknęła się na książkę wydaną w 1926 roku. Okazało się, że jest to poradnik "Jak wychować dziecko". W dzisiejszych czasach treść tej publikacji może naprawdę mocno zaskoczyć.

Dziennikarka w artykule o metodach wychowawczych sprzed prawie stu lat zacytowała m.in. fragment dotyczący kobiet w ciąży. Autor poradnika zasugerował, że ciężarne nie powinny... chodzić do teatru, czytać książek ani też za często przebywać w towarzystwie, gdyż czynności te zakłócają spokój ducha i mogą wprowadzić przyszłą mamę w stan "nadmiernego podniecenia".

Jak wiadomo, dotyk jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dziennikarka, powołując się na American Academy of Pediatrics, zauważa też, że podczas przytulania uwalniana jest oksytocyna, otwierają się połączenia nerwowe i wzmacnia się więź między dzieckiem a rodzicem.

Kolejny obalony mit dotyczy odpowiedniej pozycji do spania. Według poradnika z 1926 roku:

Dziś już wiemy, że to nieprawda. Dzieci powinny spać na plecach - zmniejsza to ryzyko uduszenia oraz SIDS, czyli nagłej śmierci łóżeczkowej.

