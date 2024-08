Nieoczekiwane spotkanie. Mołek nie kryła zdziwienia

Jedną z tegorocznych gościń ASP była Magda Mołek. W trakcie spotkania dziennikarka miała okazję w pewien sposób powrócić do wydarzeń z przeszłości. To był zaskakujący i rozczulający moment.

Na zdjęciach, których autorem jest Andrzej, Mołek pozowała m.in. ze swoją bliską przyjaciółką. Kobieta wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a dziś jest "milionerką w Kalifornii".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!