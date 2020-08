WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Informacja prasowa Moda 54 min. temu Niepełnosprawność nie wyklucza! II edycja kampanii STOP Barierom Trwa kolejna odsłona kampanii STOP Barierom. Zeszłoroczna akcja poruszała problem dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej i komercyjnej. W tym roku projekt koncentruje się na równie istotnych kwestiach jakimi są aktywizacja zawodowa i zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Informacja prasowa Neuron Plus Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, w ciągu minionych lat, znacząco się poprawiła, lecz wciąż nie jest zadowalająca. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2019 roku, współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w odniesieniu do roku 2018, wzrósł o 0,5 pkt. proc. i uplasował się na poziomie 28,8% . Podobnie jak wskaźnik zatrudnienia, który w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 zwiększył się o 0,6 pkt. proc. i wyniósł 26,8%. Mimo tych pozytywnych zmian aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością wciąż znacząco odbiega od aktywności zawodowej osób sprawnych. W 2019 roku różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniosła 51,6 pkt proc. a między stopą bezrobocia tych dwóch grup – 3,8 pkt proc. Na zaistniałą sytuację wpływa wiele czynników. Pracownicy z niepełnosprawnością nadal boją się podejmować pracę zawodową i mają duże trudności ze znalezieniem pracy. Często są postrzegani przez pracodawców jako nieefektywni, na co dodatkowo wpływają negatywne doświadczenia obu stron. Zdarza się również, że osoby z niepełnosprawnością muszą mierzyć się dyskryminacją czy ofertami poniżej swoich kwalifikacji, co dotyczy zwłaszcza małych miejscowości. - Praca jest ważna dla każdego człowieka - stanowi fundament życia społecznego i gospodarczego. Dla osób z niepełnosprawnością tym bardziej odgrywa szczególną rolę, dlatego tak istotne są wszelkie działania wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych - wskazuje prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus i dodaje – Celem drugiej edycji kampanii STOP Barierom jest przełamywanie stereotypów dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością, zachęcanie firm i instytucji do zatrudniania pracowników z dysfunkcjami czy dostarczanie rzetelnej wiedzy obydwu stronom w zakresie zmieniających się przepisów prawa i dobrych praktyk. Na stronie projektu www.stopbarierom.pl, można znaleźć praktyczny e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością, który w ramach II edycji kampanii został rozbudowany o sekcje dotyczące pracowników i pracodawców. Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. dofinansowań i opłat dla firm zatrudniających niepełnosprawnych pracowników, czasu pracy osób z niepełnosprawnością, czy wymiaru ich urlopu. Dodatkowo e-niezbędnik posiada sekcję ,,COVID-19'' z aktualnymi informacjami w zakresie pomocy finansowej i świadczeń jakie przysługują osobom z niepełnosprawnością w trakcie pandemii. Całość wspiera z kolei wirtualny doradca Neuron, który pomaga osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu poszukiwanych przez nich treści. Obecnie trwają prace nad poradnikiem dla pracodawców dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a niedawno uruchomiono mapą firm przyjaznych niepełnosprawnych pracownikom. Projekt STOP Barierom to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Kolejna edycja projektu koncentruje się na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i zachęceniu przedsiębiorców do zatrudniania pracowników z różnymi dysfunkcjami. Kampania zamierza też przełamywać bariery w tym obszarze, jak również dostarczać wsparcia i aktualnej oraz rzetelnej wiedzy dla pracodawców i niepełnosprawnych pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawa. Projekt STOP Barierom potrwa do końca grudnia 2020 roku. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.stopbarierom.pl, na Facebook Fundacji www.facebook.com/FundacjaNeuronPlus/ oraz na kanale YouTube pod adresem www.youtube.com/channel/UCnEc280J3toknBFcuj3eSSQ. Kampanię wspierają: Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, PKO Bank Polski, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacja BGK, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Wirtualna Polska, Sentione, Polska Press, Polskie Radio, Radio dla Ciebie.