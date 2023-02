Niepokojący widok. Dopytują, co stało się z jego dłońmi

Jarek Mergner znalazł miłość

Jaruś Mergner jest w związku. W programie znalazł ukochaną Małgorzatę, z którą wziął ślub w 2022 roku. - Jak się kocha dziewczynę, no to tak najlepiej wziąć ślub i razem mieszkać i tyle. No tak na kocią łapę, to tak nie za bardzo, bo to wiadomo. Przyjeżdżać tak co weekend, to jest bez sensu, a wiadomo, paliwo kosztuje - opowiadał o swojej decyzji mężczyzna.