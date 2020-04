Niesłychane szare mydło. Uniwersalny kosmetyk dla cery, ciała i włosów. Masz już swoją kostkę?

Szare mydło jest kosmetykiem znanym jeszcze przez pokolenia naszych babć. Obecnie znowu powraca jako remedium na wiele problemów skórnych oraz dla włosów. Ten wyjątkowy produkt nazywany także mydłem potasowym potrafi dokonać niemożliwego w porównaniu z innymi kosmetykami. Jeśli jeszcze nie stosowałaś szarego mydła, koniecznie zapoznaj się z jego właściwościami, a na pewno zyskasz przynajmniej jeden powód do jego skorzystania.

Szare mydło nie dość, że kosztuje grosze i jest dostępne praktycznie w każdej drogerii, to na dodatek świetnie sprawdza się w roli pielęgnacyjnego kosmetyku. Z jego cudownego działania powinny skorzystać posiadaczki wrażliwej oraz trądzikowej cery, a także właścicielki włosów przetłuszczających się. To niejedyne zastosowania szarego mydła. Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć o tym kultowym wręcz produkcie.

Czym jest szare mydło?

Szare mydło to nic innego jak produkt kosmetyczny, który sprawdza się do mycia ciała, twarzy oraz włosów dla zachowania ogólnej higieny osobistej. W czasach PRL-u był uniwersalnym produktem, który stosowano praktycznie do wszystkiego. Prawdziwe szare mydło powinno mieć w swoim składzie potassium palmate, aby w pełni nazwać je potasowym. Tylko takie mydło może być używane przez wszystkich, łącznie z dziećmi i kobietami w ciąży.

Jakie są właściwości szarego mydła?

Przede wszystkim szare mydło potasowe ma właściwości antybakteryjne, hipoalergiczne oraz złuszczające. Jest jednym z dwóch rodzajów klasycznego szarego mydła, z tą różnicą, że zostało stworzone dzięki mieszance soli potasowych z kwasami tłuszczowymi i wodą. Mydło potasowe charakteryzuje się miękkością i typowymi dla niego odcieniami, czyli jasnożółtym, żółtobrązowym albo brunatnym. W składzie potasowego mydła szarego powinny znaleźć się wyłącznie 4 składniki:

olej lniany pierwszego tłoczenia;

wodorotlenek potasu;

etanol 96%;

woda oczyszczona.

Zastosowanie szarego mydła

Szare mydło potasowe nie uczula ze względu na właściwości hipoalergiczne, dlatego też może zostać użyte do mycia twarzy. Sprawdzi się szczególnie przy cerze trądzikowej, ponieważ oczyści twarz z nadmiaru sebum. Po zastosowaniu szarego mydła na twarz konieczna jest porcja nawilżenia, bo również delikatnie przesusza skórę. W przeciwieństwie do innych mydeł, szare mydło wykazuje naturalne działanie antybakteryjne, dlatego może być z powodzeniem używane przy codziennym myciu rąk. Oprócz tego przyspiesza proces gojenia się ran, skaleczeń, obrzęków oraz nielubianych wyprysków, co świadczy po raz kolejny o jego wyjątkowości. Mycie włosów za pomocą szarego mydła potasowego będzie bardzo skuteczne, ponieważ otwiera łuski włosowe dla lepszego wchłaniania składników odżywczych. Jeśli masz problemy z wywabieniem plam czy czyszczeniem pędzli do makijażu – wypróbuj szarego mydła! Jak widzisz, szerokie zastosowanie tego produktu pozwala na uporanie się z wieloma dylematami.