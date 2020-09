WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Informacja prasowa Niespodzianki, atrakcje i większa przestrzeń. Sephora w Westfield Arkadia robi wrażenie Perfumeria Sephora zlokalizowana w warszawskiej Westfield Arkadia w minioną sobotę na nowo powitała swoich klientów. Unikalny BarberShop marki Acqua di Parma, gabinet dedykowany usługom pielęgnacyjnym, automat do samodzielnego odbierania zamówień z perfumerii internetowej – to tylko niektóre z licznych nowości przygotowanych przez Sephora. Nowości i zmiany W odmienionych wnętrzach flagowej perfumerii Sephora, na odwiedzających obok dedykowanych stref tematycznych, czeka asortyment kilkunastu tysięcy produktów światowych, a także polskich marek, w tym takich, które dostępne są wyłącznie w tej lokalizacji w Polsce. Z okazji ponownego otwarcia Sephora przygotowała dla swoich klientów wyjątkowe oferty specjalne oraz liczne prezenty do zakupów, aż do 12 września! - Nowo otwarta flagowa Sephora to aż 764 m2 powierzchni najmu. Sama sala sprzedaży zajmuje ponad 600 m2. Przestrzeń, wzrosła aż o 63 proc. - powiedziała Agnieszka Rozborska, Dyrektor ds. rozwoju Sephora Polska. (Fot: materiały prasowe) Każda z nas znajdzie coś dla siebie Skin Care Room, czyli zamknięta strefa dedykowana indywidualnym i spersonalizowanym konsultacjom pielęgnacyjnym,

BarberShop marki Acqua di Parma oferujący serwis barberski dla panów,

We flagowej perfumerii pojawił się także pierwszy w Sephora w Polsce automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect,

Chillout Zone, czyli miejsce, w którym można wygodnie poczekać na konsultację popijając kawę lub wodę,

Make up Hub – stanowiska dedykowane spotkaniom z makijażystami i testowaniu produktów,

Skincare Hub – strefa i stanowiska do indywidualnych spotkań z ekspertami pielęgnacji,

Gift Hub – bezpłatne grawerowanie i pakowanie prezentów, a także ekskluzywny serwis personalizacji skórzanych etui na zapachy Atelier Cologne - Nasza perfumeria zlokalizowana w Westfield Arkadia na nowo tętni życiem i daje klientom najbogatszy w Polsce dostęp do zindywidualizowanych usług oraz asortymentu. Jestem przekonana, że każdy z odwiedzających nas pasjonatów świata piękna, niezależnie od wieku, upodobań i potrzeb, znajdzie w niej coś wyjątkowego dla siebie - mówi Katarzyna Bielecka, Dyrektor Generalna Sephora Polska. (Fot: materiały prasowe) Rozwój firmy Co powinniśmy odwiedzić jako pierwsze? Katarzyna Bielecka poleca strefę z konsultacjami i poradami dla wszystkich zainteresowanych: - Moim faworytem jest gabinet do spersonalizowanych zabiegów pielęgnacyjnych Skin Care Room, który przygotowaliśmy z myślą o konsultacjach dla najbardziej wymagających klientek. Kolejną innowacją jest automat Click&Collect, odzwierciedlający rosnący rozwój naszej firmy w kierunku omichannel, a jednocześnie będący wyjściem w kierunku potrzeb naszych klientów wynikających z obecnej sytuacji – dzięki C&C zamówienie złożone np. w domu na sephora.pl, możemy samodzielnie odebrać w perfumerii już po 2 godz. - dodaje Dyrektor Generalna Sephora Polska. Niespodzianki i oferty specjalne z okazji otwarcia Sephora w Westfield Arkadia czekają na odwiedzających aż do 12 września. Każdego dnia pojawiać się będą inne oferty. Pamiętaj, aby wybierając się na zakupy do perfumerii zabrać ze sobą maseczkę i przy wejściu zdezynfekować dłonie. Informacja prasowa