Niespodziewany incydent przy trumnie królowej. Interweniowali żałobnicy

Trumna z królową Elżbietą w środę została przeniesiona z Pałacu Buckingham do Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim w Londynie. Będzie tam aż do poniedziałkowego pogrzebu. Do tego czasu Westminster Hall jest otwarty całą dobę, by umożliwić londyńczykom i innym osobom oddanie hołdu zmarłej królowej. Przy trumnie czuwają strażnicy.