Niespodziewany przełom w sprawie zaginięcia. Watykan ujawnia akta

Rzymskiej prokuraturze udało się zdobyć dokumenty z Watykanu, które mogą wskazać nowe tropy w sprawie zaginięcia Emanueli. To pierwszy raz, gdy państwo zgodziło się na współpracę z Włochami w sprawie nastolatki . Sytuację skomentowała przedstawicielka rodziny zaginionej Orlandi.

Przypomnijmy, że 15-letnia Emanuela Orlando zaginęła wieczorem 22 czerwca 1983 roku w Rzymie, wracając ze szkoły do domu. Poszukiwania trwają nieprzerwanie od 40 lat. Przez ten czas Włosi ubiegali się o to, by Watykan podjął się współpracy z policją i rodziną zaginionej.