Nietrafiony prezent. Nie chowaj, nie czekaj. Sprzedaj

Choć często są to rzeczy praktyczne, to jednak zdarza się, że obdarowany posiada w domu kilka par kapci, całą szufladę skarpet, kubki z logo wielu firm. Ma także dwa żelazka i trzecie nie jest mu potrzebne, co prawda lubi książki, ale akurat za horrorami nie przepada, a jego córka Zosia w czasie ostatniego roku zmieniła swoje zainteresowania – przestała bawić się lalkami, a zaczęła pisać wiersze. Co dziadkom i ciociom przez przypadek umknęło.