Nietypowa oferta pracy w Krakowie. Jest obawa, czy taka osoba istnieje

Nietypowe ogłoszenie w krakowskim urzędzie pracy

Z ogłoszenia na stronie krakowskiego urzędu pracy możemy dowiedzieć się, że do tamtejszego międzynarodowego przedszkola i żłobka poszukiwany jest tłumacz - i to nie byle jaki. Pracodawca wymaga od kandydatów na to stanowisko biegłej znajomości pięciu południowoafrykańskich języków: zulu, ndebele, shona, tswana oraz sotho. Na co dzień posługują się nimi m.in. mieszkańcy Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe.