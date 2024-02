Zdradziła, na czym polega jej praca. Pewnej rzeczy wyjątkowo nie lubi

Kasia Tusk jest uważana za jedną z najbardziej stylowych Polek. Influencerka i właścicielka marki modowej zapraszana jest na pokazy największych projektantów światowej sławy, zaś na co dzień zachwyca minimalizmem i stylizacjami w stonowanej kolorystyce.

Córka premiera Donalda Tuska prowadzi bloga modowego, na którym dzieli się swoimi kreacjami oraz poradami dotyczącymi trendów. Ostatnio postanowiła zdradzić czytelniczkom pewną rzeczą. Influencerka wyznała, co myśli o branży, w której działa, a także co jest jej najmniej ulubionym zajęciem.

Influencerka i blogerka postanowiła być szczera ze swoimi fankami i w najnowszym wpisie wyznała, co jest dla niej największym problemem w codziennych obowiązkach. Okazuje się, że Kasia Tusk nie szczególnie lubi pokazywać się na zdjęciach.

Tusk uważana jest za ikoną francuskiego szyku i minimalizmu. Jej droga do osiągnięcia swojego stylu trwała jednak prawie 13 lat, czyli od momentu założenia bloga. Od tego czasu wiele się zmieniło nie tylko w życiu influencerki, ale także w kwestii platform internetowych.

Trudno oderwać wzrok. Jej koronkowe spodnie to majstersztyk

W ostatnim czasie Kasia Tusk poświęca więcej czasu swojej marce, jednak nie chce rezygnować z bloga. Dlatego postanowiła zastąpić serię "Look of The Day" innym formatem.