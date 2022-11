Anna Lewandowska dodała otuchy mężowi. Wymownie skomentowała jego przeprosiny

Anna Lewandowska wsparła ukochanego w tym trudnym momencie. Opublikowała post w instagramowej relacji, dodając do niej emotikonę czerwonego serca. Podobnie zareagowała pod postem Lewandowskiego. Jej komentarz szybko dostrzegli fani Roberta. "Aniu, nic się nie stało. Taki jest sport i za to go kochamy. Widzimy się na kolejnym meczu" - odpowiedzieli.