Użyj proszku do pieczenia pod prysznicem. Potem sobie podziękujesz

Nie jest to jedyny przepis na środek czyszczący z dodatkiem proszku do pieczenia. Można też stworzyć miksturę, w której do proszku do pieczenia dodamy nabłyszczacz do zmywarki i ocet jabłkowy w takiej samej ilości. Następnie ten miks trzeba zalać 500 mililitrami wody i wymieszać. Gotową mieszankę można użyć do czyszczenia kabiny prysznicowej, a także kranów czy uchwytów. Po spłukaniu szyby będą lśnić czystością a kamień z baterii zniknie na dłuższy czas.