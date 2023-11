Trik z "gastronomika". Placki ziemniaczane wyjdą idealne

Placki ziemniaczane to pracochłonna potrawa, dlatego zależy nam, aby wyszła dobrze, a wysiłek nie poszedł na marne. Rumiane i chrupiące placki to znakomity pomysł na obiad albo dodatek do innych dań. Każdy przygotowuje je nieco inaczej, a niektórzy mają problem z tym, że ziemniaczana masa zbyt szybko ciemnieje i nie wygląda zachęcająco. Dzielimy się sprawdzonym sposobem, który temu zapobiega. I działa za każdym razem, w dodatku nie wymaga specjalnego kombinowania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co zrobić, żeby placki nie ciemniały? Trzeba działać szybko

Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem na to, aby placki nie zmieniły koloru, jest ich jak najszybsze usmażenie. To jednak zajmuje sporo czasu, więc gdy smażymy pierwszą porcję placków, reszta masy może już zacząć ciemnieć. Nie zawsze chcemy też usmażyć górę placów jednego dnia, bo kto by to wszystko zjadł? Przechowywanie usmażonych placków na kolejny dzień też nie jest dobrym pomysłem, bo trudno je później podgrzać. Lepiej usmażyć kolejną, świeżą porcję z masy, która nam została.

Zobacz także : Wczorajszy kotlet jak nowy. Odgrzej go tym sposobem

Jak uratować placki? Wystarczy ten prosty trik z gastronomika

Na szczęście można uratować i masę ziemniaczaną, i placki przed ściemnieniem. Wystarczy wykorzystać ten prosty trik, który jest stosowany powszechnie w szkołach gastronomicznych. Gdy już zetrzemy ziemniaki na tarce, wystarczy obficie posypać masę z wierzchu mąką, a następnie przykryć ściereczką i wstawić do lodówki. Dzięki temu na pewno nie ściemnieje, a placki wyjdą nie tylko smaczne, ale też rumiane, czyli zachęcające wizualnie. Takie atrakcyjne placki z pewnością znikną w mgnieniu oka.

Zobacz także : Użyj zamiast bułki tartej. Już nigdy nie zrobisz schabowego inaczej

Pyszne placki to świetny pomysł na obiad. Z czym je podać?

Placki można serwować na wiele sposobów. Jednym z pożywnych i smacznych dań, które szczególnie kojarzy się z wakacyjnymi podróżami nad morze czy w góry, są placki po węgiersku, czyli podane z gulaszem. Niektórzy wolą placki z sosem grzybowym, a jeszcze inni ekscentryczny sposób podania ze śmietaną i cukrem. A wy z jakimi dodatkami najczęściej jecie placki ziemniaczane? Koniecznie podzielcie się z nami swoimi pomysłami i przepisami. Smacznego!