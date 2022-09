Nieustannie wymykała się śmierci z rąk. Sophia Loren kończy dziś 88 lat

Z perspektywy czasu Loren postrzega swoje wczesne życie jako luksus. Uważa, że ​​dwie największe szanse, jakie kiedykolwiek dostała, to to, że urodziła się biedna i mądra. Choć od kiepskich początków przeszła do szczytu hollywoodzkiej sławy, na zawsze pozostała dziewczyną z przedmieścia Neapolu. Zmieniła jedynie nazwisko na zangielizowane "Loren", aby trafiać do szerszej publiczności. Jej rodzinne miasto i życie, które prowadziła przed byciem wielką gwiazdą, było podstawą jej kariery, od postaci, które grała przed obiektywem, po tę "psychiczną siłę", która okazała się niezbędna, by ciągle uciekać śmierci z rąk.