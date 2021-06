Niewiarygodna historia Christine Jorgensen. Była jedną z pierwszych transpłciowych osób w historii

Pionierska operacja

George William długo ukrywał swoje prawdziwe "ja". Postanowił nawet zaciągnąć się do wojska. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie katusze musiał przeżywać żołnierz, który w głębi duszy czuł się kobietą, a do tego odczuwał pociąg płciowy do mężczyzn. Żołnierz - homoseksualista mógł, w najlepszym wypadku, zostać wydalony z armii, w najgorszym, paść ofiarą brutalnego samosądu. Kobieta wyznała, dlaczego chciała wstąpić do wojska. - Chciałam być akceptowana z dwóch powodów. Przede wszystkim pragnęłam gdzieś przynależeć, mieć poczucie bycia potrzebną. A także chciałam, aby moi rodzice byli ze mnie dumni – mówiła Christine w wywiadzie dla New York Times’a.