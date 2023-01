Niewiele mówi o życiu prywatnym. Stara się wspominać tylko te momenty

- Poszliśmy na pierwszą randkę pojeździć na łyżwach. (...) Zakopane, noc, puste lodowisko i my dwoje. Ja miałam wtedy chłopaka, patafiana, Maciek dziewczynę, ale oboje dojrzewaliśmy do rozstania. Po trzech miesiącach pierwsza do niego zadzwoniłam: "Może się spotkamy?" Poszliśmy na jakiś film do kina Polonia - wspominała Paulina Smaszcz w rozmowie z "Vivą!".