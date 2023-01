Nowy etap w związku Cichopek i Kurzajewskiego? Para podjęła ważną decyzję

Nowe plany Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Zakochani bardzo poważnie podchodzą do swojej relacji. Spędzają razem wiele czasu, co sprawiło, że zaczęli rozglądać się za wspólnym domem. Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek przeprowadziła się do nowego mieszkania po tym, jak rozpadło się jej małżeństwo z Marcinem Hakielem. Obecny partner nie jest jednak w stanie wprowadzić się w to miejsce na stałe z ważnego powodu.