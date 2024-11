Jowita Budnik urodziła się 28 listopada 1973 r. Aktorka od lat tworzy szczęśliwy związek z dziennikarzem radiowym Jarosławem Budnikiem, z którym doczekała się dwójki dzieci. To nie była jednak miłość od pierwszego wejrzenia.

Choć Jarosław Budnik doskonale spełnia się w roli dziennikarza radiowego, którego słuchacze mogą znać m.in. z anteny Radia Zet czy Meloradia, na początku marzył on o tym, by zostać aktorem. Niestety, nie odnosił w tym zawodzie zbyt wielu sukcesów, dlatego podjął decyzję o zmianie zawodu, co w jego przypadku okazało się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę.