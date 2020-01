Niezapomniane wyjazdy rodzinne w Alpy

WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Okres zimowy to doskonały czas na spędzenie czasu z bliskimi i zacieśnienie rodzinnych więzi. Zwłaszcza podczas ferii mamy okazję, aby wyruszyć wspólnie w podróż pełną nowych wrażeń. W końcu większość z nas żyje w pogoni za spełnianiem obowiązków, a na co dzień nie mamy zbyt wielu możliwości, aby poświęcić wystarczającą ilość czasu dla najbliższych. Idealnym rozwiązaniem są wyjazdy rodzinne na narty, podczas których nie tylko poprawimy nasze relacje, ale również zaczerpniemy mocy przygód i różnorodnych rozrywek. Wyjazd rodzinny — dokąd się udać? Wspólne wyjazdy rodzinne to nie tylko możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze. Jak wykazują liczne opinie — urlopy, które odbywamy z bliskimi przebiegają w sympatyczniejszej atmosferze niż samotne podróże. Z pewnością komfort psychiczny zapewnia nam poczucie, że możemy skorzystać z wielu atrakcji wraz z ludźmi, którzy pełnią w naszym życiu istotną rolę. Dzięki temu próbowanie nowych rzeczy staje się o wiele ciekawsze. Wyjazd rodzinny możemy odbyć w wiele miejsc, jednak w porze zimowej najbardziej kuszą ośrodki narciarskie za granicą. Oczywistym jest, że wypad na ferie w tym przypadku będzie wiązał się przede wszystkim z białym szaleństwem na stoku, ale nie tylko. Warto wiedzieć, że decydując się na wyjazd rodzinny na narty, nie musimy ograniczać się wyłącznie do tej aktywności. Zazwyczaj korzystając z konkretnych pakietów tego typu urlopów fundujemy sobie moc atrakcji, których nie mamy możliwości doświadczyć na co dzień. Jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji na wyjazd rodzinny przez Polaków są włoskie lub austriackie Alpy, ale chętnie jeżdżą oni również z rodziną na narty do Francji. Kurorty narciarskie w Alpach umożliwiają skorzystanie z wielu stoków, które różnią się od siebie długością oraz stopniem trudności. Dodatkowo odwiedzając tego typu miejsca dostajemy możliwość skorzystania z licznych atrakcji, takich jak festiwale muzyczne i lokalne inicjatywy, podczas których możemy poznać tamtejszą kulturę i tradycje. Wyjazdy rodzinne to moc zimowego szaleństwa na stokach narciarskich, a także miejsca, w których możemy zrelaksować się po aktywnym dniu, np. baseny i SPA. Jak znaleźć wyjazd rodzinny w Alpy? Jeśli planujemy odbyć zimowy wyjazd rodzinny na narty, z pewnością chcemy skorzystać z usług na najwyższym poziomie, które zapewnią nam odpowiedni komfort podczas urlopu. Aby znaleźć najlepszą ofertę, warto skorzystać z pakietów proponowanych przez firmy organizujące wyjazdy rodzinne. Jedną z najbardziej znanych i polecanych jest SnowShow oferująca wyjazd na narty do Francji, Austrii, Włoch i Szwajcarii. W skład dostępnych pakietów wchodzi zarówno dojazd, zakwaterowanie, skipass, ubezpieczenie SKI (leczenie oraz assistance), a także opiekę pilotów podczas podróży i pobytu. Warto wspomnieć, że w ramach pakietu na niektóre wyjazdy rodzinne dostajemy również możliwość darmowego wstępu do jacuzzi, sauny, hammamu, a także uczestnictwo w imprezach muzycznych i lokalnych atrakcjach. Wyjazdy rodzinne w Alpy to także idealna opcja dla osób, które jeszcze nigdy nie próbowały narciarstwa. W ramach pakietów otrzymujemy zniżkę na szkolenie pod okiem profesjonalnych instruktorów wykorzystujących najnowocześniejsze metody nauki jazdy. Wyjazdy rodzinne — jaki pakiet wybrać? SnowShow w ramach oferty, w której znajdują się wyjazdy rodzinne na narty, proponuje kilka opcji dostosowanych do wieku uczestników. Znajdziemy tu przede wszystkim wyjazd Helicamp Family, podczas którego każdy członek rodziny znajdzie idealnie dopasowane atrakcje do swoich preferencji. Wyjazd na narty z dziećmi —* Przedszkole narciarskie lub snowboardowe dla dzieci urodzonych w latach 2016-2013* — Pakiet przeznaczony dla dzieci w wieku 3-7 lat. Zapewnione 3 godziny jazdy na stoku każdego dnia. Cena pakietu: 1000 zł. — Szkółka narciarska lub snowboardowa dla dzieci urodzonych w latach 2012-2008 — 3 godziny jazdy na stoku każdego dnia. Cena pakietu: 600 zł. — *Szkółka narciarska lub snowboardowa dla dzieci urodzonych w 2007 r. i wcześniej *— Zapewniona codzienna 1,5 godzinna jazda wraz z dorosłymi. *Niezależnie od wybranej opcji po stronie rodziców pozostaje obowiązek zaopatrzenia dziecka w żywność oraz odpowiedni sprzęt narciarski lub snowboardowy. * Dodatkowo możemy wykupić żłobek dla dzieci w wieku 0-4 lat w cenie 1000 zł. W ramach takiej usługi dostajemy możliwość opieki nad podopiecznym przez wykwalifikowaną nianię w godzinach od 9:00 do 14:00. Dla starszych dzieci (od 4 do 7 lat) SnowShow proponuje tzw. przedszkole w godzinach od 14:00 do 19:00 w cenie 750 zł. W ofercie znajdziemy także liczne atrakcje dla dzieci, dzięki którym rodzice mają możliwość zrelaksowania się oraz spędzenia czasu tylko we dwoje. Nasze pociechy mogą wziąć udział w licznych konkursach, grach oraz imprezach dla najmłodszych. Wyjazdy na narty z dziadkami Bardzo często na wyjazdy rodzinne wybieramy się również z dziadkami, których stan zdrowia niekoniecznie pozwala na skorzystanie z białego szaleństwa. Nie warto jednak martwić się o brak możliwości zagospodarowania czasu dla seniorów. Również dla nich znajdzie się spora liczba rozrywek podczas wyjazdu Helicamp Family. Dziadkowie mogą skorzystać np. z relaksacyjnej strefy wellness lub wybrać się na spacer po pobliskich trasach trekkingowych.