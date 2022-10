Niezbędny gadżet każdego biegacza. Dlaczego warto kupić smartwatch?

Biegowi wyjadacze twierdzą, że do pokonania każdego dystansu wystarczy wygodny stój, obuwie z dobrą amortyzacją i oczywiście chęci. Jednak wiele osób, które zaczynają przygodę z bieganiem, nie poprzestaje jedynie na tym podstawowym zestawie. Coraz częściej na ulicach i na parkowych ścieżkach można spotkać osoby, które biegają ze sportowym zegarkiem. Trudno się dziwić – to doskonały towarzysz biegowych treningów. Smartwatch działa jak twój osobisty trener. Dzięki niemu sprawdzisz swoje wyniki, wyznaczysz cele i zmotywujesz się do dalszej pracy nad formą? Zbędna zabawka? Zdecydowanie nie! Wyjaśniamy, dlaczego warto zainwestować w to urządzenie.