Niezwykła miłość Céline Dion i René Angélil’ego. Poznali się, gdy miała zaledwie 12 lat

Trudno się zresztą dziwić, bo Céline poznała przyszłego męża, gdy miała zaledwie 12 lat. Tymczasem Angéli był od niej o 26 lat starszy i pracował jako menadżer muzyczny. Po przesłuchaniu taśmy, przesłanej przez brata Dion, zaprosił młodziutką piosenkarkę do studia. By sfinansować pierwszy album uzdolnionej dziewczynki, zastawił własny dom!

Pierwsza randka? Dopiero po latach

Choroba po raz pierwszy

Wielkim sprawdzianem dla ich związku była choroba Angélil’ego – w 1998 roku zachorował na nowotwór gardła. Piosenkarka była wówczas na samym szczycie, a jej hit "My Heart Will Go On" święcił triumfy na całym świecie.