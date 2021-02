Dlaczego Céline Dion jest taka szczupła?

Przyjaciele Celiné Dion od lat martwią się o to, iż piosenkarka posuwa się za daleko w swojej diecie i aktywności fizycznej. Gwiazda ostatnio znowu dużo ćwiczy i mało je, wszystko po to, aby przygotować się odpowiednio do trasy Courage World Tour, która przez pandemię koronawirusa została przełożona na 2021.

Wychudzona Celine Dion

Gwiazda przyznaje, że faktycznie dba o to co je, ale jej posiłki są zdrowe i zbilansowane. Dba o to dietetyk. Dion nie ukrywa też, że rzeczywiście dużo trenuje. Mimo to twierdzi, że to, iż jest tak szczupła to w ogromnej mierze dobre geny.