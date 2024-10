Imię ma tylko trzy litery. Nosi je 21 Polek

Imię Oda, dzisiaj zapomniane, wiele lat temu było bardzo popularne. Nosiły je dwie żony władców z dynastii Piastów. Obecnie oznacza ono majątek, bogactwo oraz niezwykłą mądrość. W 2023 r. nie nadano go ani jednej dziewczynce, w 2022 otrzymały je tylko trzy dziewczynki.

Według danych z Ministerstwa Cyfryzacji, imię Oda nosi obecnie tylko 21 Polek. W przeszłości to właśnie tak nazywały się żony Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Można więc uznać, że popularność tego imienia minęła - a szkoda, bo ma wyjątkowe znaczenie.

Żaneta to kolejne imię, które w Polsce staje się nieco zapomniane. Tylko w 2023 r. nadano je zaledwie sześciu dziewczynkom. Co ciekawe, zgodnie z danymi Ministerstwa Cyfryzacji obecnie nosi je z 27136 kobiet. Nie każdy też wie, że Żaneta jest spolszczeniem francuskiego imienia Jeanette.

Kobiety noszące to imię mogą obchodzić imieniny 4 lutego, 30 maja, 27 listopada oraz 27 grudnia. A jak można mówić na nie zdrobniale? Opcji jest naprawdę sporo. Nalezą do nich bowiem m.in. Żanetka, Żanecia, Żania, Żańcia oraz Żenia.

