Mało popularne imię. Od siedmiu lat nie otrzymała go żadna Polka

Rodzice często zadają sobie pytanie, czy postawić na coś popularnego, czy może wybrać coś unikalnego, co wyróżni ich pociechę wśród rówieśników. Jednym z takich wyjątkowych imion jest Koralina – imię, które w Polsce nosi zaledwie dziewięć kobiet.

Wybór imienia dla dziecka to nie tylko kwestia estetyki, ale również decyzja, która może wpłynąć na jego przyszłość. Polacy są tradycjonalistami w kwestii wyboru imienia. Rzadko eksperymentują i stawiają na klasykę. Na polskich porodówkach królują raczej tradycyjne imiona, jak Zofia, Maja, czy Julia.

Moda często się jednak zmienia, a rzadkie imiona niekiedy stają się bardziej popularne dzięki wpływom popkultury czy znanym osobom noszącym dane imię.

Koralina - piękne i rzadkie imię

Imię Koralina, choć piękne i melodyjne, nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością. Według danych z rejestru PESEL na dzień 19 stycznia 2024 roku, imię to nosi dziewięć Polek. Ostatni raz zostało nadane w 2017 roku, kiedy to otrzymały je tylko dwie dziewczynki. W rankingu popularności imion sezonu 2017/2018 zajęło odległe 663. miejsce, co czyni je jednym z najrzadszych imion żeńskich w naszym kraju. Dla porównania, w tym samym czasie najczęściej nadawane imiona – takie jak Zuzanna czy Julia – były wybierane przez tysiące rodziców.

Niektórym Koralina kojarzy się amerykańskim horrorem fantasy o 11-letniej dziewczynce, który miał premierę w 2009 roku.

Choć w Polsce Koralin jest mało, imię to jest za to bardzo popularne we Francji. Nad Sekwaną nosi je między innymi francuska szermierka Koralina Vitalis oraz biegaczka narciarska Koralina Hugue.

Rzadkie imiona

Jeszcze rzadszym imieniem w Polsce jest Bajka. Noszą je tylko dwie dziewczynki. Co ciekawe, inspiracją była prawdopodobnie kreskówka "Atomówki", która zdobyła ogromną popularność pod koniec lat 90.

Imię to nosiła jedna z trzech głównych bohaterek. Była delikatna, ale jednocześnie odważna i silna, gotowa walczyć o dobro. To właśnie ona – razem z Bójką i Brawurką – zaskarbiła sobie serca młodych widzów.

Innym przykładem imienia, które zyskało popularność dzięki animacji, jest Elsa. Postać z filmu "Kraina Lodu" zdobyła międzynarodową sławę, a jej imię zaczęło pojawiać się w aktach urodzenia również w Polsce. W 2023 roku imię Elsa wybrano trzykrotnie.