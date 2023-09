Nigdy nie bierz do lasu. Przyciąga kleszcze jak magnes

Kleszcze zagrażają ludziom i zwierzętom

Przed atakami tych niebezpiecznych pajęczaków trzeba się stale chronić, bo choroby odkleszczowe to nie żart, a ich powikłania mogą mieć bardzo ciężki przebieg. Pajęczaki żywią się krwią ludzi i zwierząt, a ich obecność na ciele jest niewyczuwalna. Kleszcza z reguły dostrzegamy dopiero, gdy w miejscu ukąszenia pojawia się rumień. To oznacza, że zdążył się dobrze wbić i posilić. Kleszcza należy usunąć jak najszybciej. W aptekach są dostępne tzw. kleszczołapki, dzięki którym zrobimy to sami – szybko i skutecznie.