Nigdy nie chowaj tu pieniędzy. Złodziej od razu będzie tam szukał

W Polsce dochodzi do dużej ilości włamań. Większość z nich ma miejsce w wakacje, jednak trzeba być czujnym w pozostałe miesiące roku. Zorganizowane grupy przestępcze tygodniami planują atak. Złodzieje dokładnie wiedzą, gdzie szukać pieniędzy, drogich sprzętów czy biżuterii. Dlatego to tak ważne, aby zabezpieczyć swój dobytek. Gdzie lepiej nie chować cennych rzeczy? Odpowiedź zaskakuje.

Włamywacze mają ulubione miejsca, w które zaglądają w pierwszej kolejności po dostaniu się do czyjegoś mieszkania lub domu. Jeżeli przechowujemy tam cenne przedmioty, w tym pieniądze, warto znaleźć inne miejsce, bowiem złodzieje zaglądają w nie jako pierwsze.

Trzecie miejsce należy do przestrzeni pomiędzy materacem a ramą łóżka. Jeśli schowałaś tam nieco gotówki czy biżuterię, złodziej z pewnością ją znajdzie. Popularnym miejscem do chowania pieniędzy są także kosze na pranie i szuflady z bielizną, które są dokładnie przeszukiwane przez włamywaczy.

Najlepsze rozwiązanie to konto bankowe lub wykupienie specjalnej strzeżonej skrytki bankowej. Jeśli chcemy przechowywać wszystko w domu, warto zaopatrzyć się w mały sejf, do którego dostęp będzie miał tylko właściciel. Taki sejf musi być na tyle niewielki, aby można było go schować w najmniej oczywistym miejscu. Duże, chronione schowki są zbyt widoczne.