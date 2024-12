Nigdy nie kupuj orzechów na wagę. Dietetyk ostrzega

Orzechy bogate są w tłuszcz, dlatego nie powinny być przechowywane w wysokiej temperaturze z nieograniczonym dostępem do tlenu. W sklepach często możemy dostać je na wagę. To właśnie te okazują się najgorszym wyborem. W takich warunkach szybko mogą się zepsuć i stracić swój smak i aromat, przez co stają się niezdane do spożycia. Te w zamkniętych opakowaniach są dużo lepszą opcją, ponieważ nie mają szans ulec procesowi utlenienia.