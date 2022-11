Nigdy nie wyrzucaj łupin po orzechach. To prawdziwy skarb

Peeling z łupin orzecha włoskiego

Zmielone łupiny orzecha włoskiego możemy wykorzystać do stworzenia jeszcze jednego kosmetyku. Jest nim naturalny peeling do ciała. Do jogurtu naturalnego dodajemy łyżkę miodu i tyle samo zmielonych łupin. Mieszamy i powstałą pastą wykonujemy masaż ciała. Odżywi on skórę i doda jej blasku oraz sprawi, że będzie miękka i elastyczna.