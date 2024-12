Nigdy nie rób tego patelni. Będzie tylko do wyrzucenia

Mimo że patelnia teflonowa kojarzy nam się z dość solidnym naczyniem, tak naprawdę zdecydowanie należy do tych delikatnych. Powinniśmy się z nią ostrożnie obchodzić. Zwróć uwagę na popularne błędy, a zaoszczędzisz pieniądze i zdrowie.

Nigdy nie korzystaj w ten sposób z patelni teflonowej

Nieodpowiednie korzystanie z patelni prowadzi do zniszczenia powłoki teflonowej. Oznacza to nie tylko do nieestetyczny wygląd, ale także zagrożenie dla zdrowia. Zdarta warstwa podczas nagrzewania może doprowadzić do reakcji chemicznych, które wytwarzają toksyczne substancje. Dodatkowo przez nieprawidłowe korzystanie w naszym daniu mogą znaleźć się kawałeczki teflonu, którego raczej nie chcielibyśmy zobaczyć na talerzu.

Jednym z najczęstszych błędów jest mieszanie czy obracanie podczas smażenia za pomocą metalowych sztućców. To najgorsze, co możemy zrobić dla swojej patelni - bardzo łatwo porysować nimi teflon i go zetrzeć. Zawsze powinniśmy korzystać z drewnianych akcesoriów kuchennych.

Kolejnym błędem jest sposób, w jaki myjemy patelnię. Po pierwsze nigdy nie zalewajmy jej zimną wodą tuż po smażeniu, ponieważ różnica temperatur niszczy powłokę i ją odkształca. Zawsze należy odczekać, aż patelnia ostygnie i po tym czasie umyć ją ręcznie.

Jak prawidłowo czyścić patelnię teflonową?

Jak myć patelnię teflonową? Nie wsadzajmy jej do zmywarki - tak narażamy ją na osłabienie oraz starcie teflonu. Ostre gąbki, szczoteczki czy druciaki również odpadają.

Zamiast tego wybierzmy gąbkę o miękkiej strukturze, która nie naruszy delikatnej powierzchni. Natomiast jeśli chodzi o wycieranie z niej namiaru wody, najlepiej zrobić to za pomocą ściereczki lub ręcznika papierowego. Jeśli jest taka możliwość, najlepiej odstawić ją na bok i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.

