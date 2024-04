Nigdy nie rób tego z wąsikiem. Będzie odrastał ciemniejszy

Nigdy nie usuwaj tak wąsika

Jednak posiadaczkom wąsika sen z powiek spędza pytanie, jak można się go pozbyć. Okazuje się, że popularne, domowe sposoby nie tylko są nieefektywne, ale czasem nawet szkodliwe. Pęseta sprawdza się w przypadku pojedynczych włosów, ale jeśli wąsik jest gęstszy, niektóre kobiety decydują się na przycinanie go łazienkowymi nożyczkami. To ogromny błąd.