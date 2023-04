Wielkanocne zwyczaje na świecie. Czym różnią się od polskiej tradycji?

Baranek to symbol Wielkanocy rozpoznawalny na całym świecie. Choć pojawia się na świątecznych stołach w wielu krajach, to w każdej tradycji różni się nieco formą, znaczeniem, a nawet nazwą. W polskiej tradycji baranki najczęściej mają postać figurek wykonanych z czekolady, cukru lub masła. W Wielką Sobotę umieszczamy je w koszyczku ze święconką, a następnie pełnią rolę pięknej i efektownej ozdoby stołu wielkanocnego. W tradycji chrześcijańskiej branek oznacza zmartwychwstanie i zwycięstwo dobra nad złem, jednak w wielu państwach to także radosny symbol wiosny i odradzającej się przyrody. Najwyraźniej widać to we Włoszech, gdzie figurki "agnello" (wł. Baran) zastępują puchate kurczaczki i zajączki. Podobnie jest w Alzacji, gdzie baranki występują pod postacią pysznych ciasteczek, zwanych Lamala.