Nigdy nie wyglądała piękniej. Królowa Letizia zachwyciła w "slip dress"

Zakryte ramiona? Takiego zapisu nie ma w dress codzie obowiązującym hiszpańską rodzinę królewską. Nie da się nie zauważyć, że tamtejsze zasady dotyczące ubioru są znacznie liberalniejsze niż w Wielkiej Brytanii . Dlatego królowa Letizia może pozwolić sobie na zdecydowanie więcej niż księżna Kate . I dzięki temu łatwiej jej pretendować do miana ikony stylu.

Monarchini dobrała do tej stylizacji srebrne dodatki, m.in. wiszące kolczyki oraz miękką kopertówkę na łańcuszku, która mieniła się niczym kula dyskotekowa . Hiszpańska królowa trafiła w dziesiątkę, rezygnując z basicowych akcesoriów. Wybierała te błyszczące i podkreśliła w ten sposób satynową kreację.

