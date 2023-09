Nikt jej nie chciał. Oto jak zareagowała na nową panią

Bella, to suczka rasy amerykański pitbulterier, która nie mogła zostać ze swoją właścicielką z powodu zasad dotyczących wynajmu apartamentu. Kobieta chciała zatrzymać psa, ale w mieszkaniu, które wynajmowała, panował całkowity zakaz posiadania agresywnych ras psów. Bella była ułożona i posłuszna, niestety została do niej przypięta "łatka" rasy, przez co musiała rozstać się z poprzednią panią.