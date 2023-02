Nikt nie wiedział, na co wydają miliony. Ujawniono dokument

"Rezultaty ich pracy są niezaprzeczalne"

Wokół działalności fundacji pojawiało się wiele kontrowersji, właśnie ze względu na to, że jej finanse nie są do końca jawne. Dyrektorzy współwykonawczy organizacji, James Holt i Shauna Nep przyznali, że "rezultaty ich pracy są niezaprzeczalne, zarówno dzięki widocznym wskaźnikom, jak i odczuwalnemu wpływowi emocjonalnemu". Przedstawiciele Archewell Foundation podkreślili, że we wszystkim, co robią, zwracają uwagę na dobro wspólne i zdrowie psychiczne.