Nikt o nim nie pamięta. Co się stało z pierwszym mężem Camilli Parker Bowles?

Każdy doskonale wie, jak skończyło się małżeństwo księcia Karola z Dianą. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się, jakie były dalsze losy Andrew Parker Bowlesa – męża królewskiej kochanki?... No właśnie.

Camilla wyszła za Andrew 4 lipca 1973 r. po latach wzajemnego wodzenia się za nos. Twórcy serialu "The Crown" pokazali ich jako parę, która rozchodziła się i do siebie wracała. Nawet kiedy w życiu Camilli pojawił się Karol, to i tak jej relacja z Parker Bowlesem trwała. Brytyjski wojskowy był pewien, że któregoś dnia zejdą się na dobre. I miał rację.

Rodzina królewska nie chciała takiej żony dla następcy tronu, więc doszło do bolesnego rozstania między (wtedy) panną Shand a księciem. Potem rozległy się dzwony weselne. Camilla przez kolejne dwie dekady pozostawała w związku małżeńskim z Andrew i wychowując dwójkę dzieci.

Camilla Parker Bowles – pierwszy mąż

Nie jest tajemnicą, że oboje mieli problem z zachowaniem wierności. Karol wydzwaniał do kochanki non stop, telefony urywały się nawet w czasie jego podróży poślubnej. W pewnym momencie książę zamieszkał na tyle blisko, by mogli widywać się tak często jak to tylko możliwe. Andrew nie rwał sobie jednak włosów z głowy. Też romansował.

Aż w końcu Parker Bowlesowie ogłosili, że się rozwodzą. Był rok 1995. Para deklarowała, że to ich prywatna sprawa, a jednocześnie wyjaśniła, iż nigdy do siebie tak naprawdę nie pasowali. Wreszcie różnice okazały się zbyt duże, by móc kontynuować tę farsę zwaną małżeństwem.

Rok później Andrew ożenił się z Rosemary Pitman i był z nią do jej śmierci w 2010. Jak donosi prasa, mężczyzna trzyma się blisko rodziny królewskiej, a konkretnie księżniczki Anny. Kiedyś połączył ich płomienny romans. Po rozwodzie w 1992 r. Anna miała znów rzucić mu się w ramiona. Aktualnie są przyjaciółmi i spędzają razem dużo czasu.

