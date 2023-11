Niskie ceny i zakupowe szaleństwo. Podpowiadamy, na co warto polować z okazji Black Friday

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Absolute – z 1899 zł na 1772,40 zł

Z kolei posiadacze bezprzewodowych odkurzaczy nie potrafią już wyobrazić sobie życia z topornym odkurzaczem na kablu. Człowiek łatwo przyzwyczaja się do dobrego. Główną zaletą takiego produktu jest fakt, iż jest on stosunkowo lekki, cichy, niezwykle poręczny i przyjemny w użytkowaniu. Nie zajmuje dużo miejsca. Czas pracy Dysona V8 Absolute to około 40 minut. Potem stawia się go na stację i problem z głowy. Z okazji Black Friday Media Expert oferuje opłacenie dwóch rat.