Nocami wstawała do matki. MacDowell opowiada o dzieciństwie jak z koszmaru

Matka trójki dzieci powróciła na ekrany wraz z córką Margaret Qualley w sztandarowym serialu Netfliksaa "Sprzątaczka". To Qualley przekonała ją do roli Pauli cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową, uznając, że idealnie sprawdzi się w tak złożonej postaci. Dlaczego? Ponieważ Andie MacDowell życie u boku osoby chorej psychicznie i uzależnionej od alkoholu znała z autopsji .

Chociaż była dzieckiem, to pełniła rolę rodzica. Andie MacDowell opiekowała się swoją uzależnioną od alkoholu matką, u której po porodzie stwierdzono schizofrenię . W jej trudnej sytuacji nie pomógł także rozwód rodziców.

Już jako siedmiolatka dzierżyła na swoich barkach całą odpowiedzialność. Wśród wspomnień z dzieciństwa wymienia otwieracz do butelki przymocowany do lodówki. Wyznaje, że niemal każdej nocy wstawała do pijanej matki, aby wyjąć z jej dłoni papierosa.