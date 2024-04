Nocna dyskusja Żukowskiej i Protasiewicza. "Chłopie, idź spać"

W ostatnim czasie internetowa aktywność Jacka Protasiewicza znacznie wzrosła, a kontrowersyjne wpisy zamieszczane przez niego na platformie X (dawniej Twitter - red.) odbiły się szerokim echem w mediach. Aktywność polityka spowodowała konsekwencje, a premier Donald Tusk postanowił odwołać go ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego.

Choć kara wydawała się dotkliwa, Protasiewicz po ok. tygodniu nieobecności, powrócił na platformę X i od razu wdał się w kolejną dyskusję z Anną Marią Żukowską. Posłanka także znana jest z ciętego języka i bezpośrednich, choć czasem kontrowersyjnych, wpisów.

Jacek Protasiewicz postanowił odpowiedzieć na wpis Żukowskiej, w którym skomentowała wyniki wyborów samorządowych. Posłanka udostępniła wpis dziennikarza Macieja Bąka. "Czyli Jacek Protasiewicz nie zostanie ani posłem, ani radnym" - napisał. Anna Maria Żukowska dodała: "I to jest prawdziwa miara zwycięstwa".

"Jako komentarz, polecam słowa Dra Štrosmajera o gołębicy. W pełni oddają istotę zjawiska" - zareagował Protasiewicz, nawiązując do serialu "Szpital na peryferiach", w którym wspomniany lekarz mówi do pielęgniarki: "Gdyby głupota mogła się unosić, latałaby pani jak gołębica".

"Kurde, Chłopie, idź spać. Daria Ci tego nie powie. A ja Ci powiem. Idź już spać. Do łóżka. Lulu i spać. Nie pisz już. Śpij. SPAĆ. Idź SPAĆ" - kontynuowała Żukowska.

"Nawzajem Milady! I nie zazdrość mnie Darii, bo byłaś, jesteś i będziesz (do końca świata i jeden dzień dłużej) - bez szans" - postanowił dodać Protasiewicz.

Anna Maria Żukowska postanowiła jeszcze raz odnieść się do wspomnianej wymiany zdań i cytując jedną z odpowiedzi Jacka Protasiewicza: "Ja za Pani - przeciwnie", skomentowała: "Pojawiają się pierwsze rozjazdy gramatyczne".

Polityk nie pozostawił złośliwości bez odpowiedzi. "Co się Tobie rozjechało wczoraj? Bo na pewno nie moja gramatyka, gdyż uczyłem się o niej u legendy (tak śmiem twierdzić) gramatyki normatywnej, czyli u dr hab - w owym czasie- Jana Miodka… stawiam więc na to, że rozjechała się prawda z Twoimi wpisami na X. Dzień dobry!" - napisał Protasiewicz.

